Наталья Подольская в асимметричном платье-смокинге предстала на первом сольном концерте после рождения младшего сына

Известная певица Наталья Подольская – мама двух чудесных мальчиков. Старшему сына Подольской и ее мужа Владимира Преснякова Артемию пять лет, младшему Ванечке – нет еще и полгода. Из-за беременности, родов и ограничений в связи с пандемией коронавируса Наталья Подольская не давала сольных концертов. В минувшую субботу, десятого апреля, состоялось ее первое после перерыва выступление.

Вокалистка поделилась в Instagram кадрами видео с концерта, признавшись, что получила невероятные эмоции и очень вдохновлена выходом на большую сцену.

«Вчера был мой первый сольный концерт за год и два месяца. Я волновалась! Но благодаря людям, которые были настолько теплыми, все прошло великолепно. Вчера я была счастлива», — призналась Наталья Подольская.

Для сольного концерта певица выбрала довольно экстравагантный образ. Наталья Подольская облачилась в черное платье-смокинг длиною выше колена. Асимметричный наряд с одним рукавом и открывающий одно плечо, подчеркивал стройную фигуру молодой мамы.

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