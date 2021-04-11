«Бойкая, озорная девица»: Пегова в силуэтном платье с летящей юбкой подчеркнула стройную талию

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники уточнил, что благодаря бальным танцам Ирина Пегова заметно сбавила в весе и теперь она может похвастаться стройной талией. Для одного из творческих мероприятий экс-возлюбленная Дмитрия Орлова облачилась в силуэтное платье с летящей юбкой. Изюминкой образа стал цветочный принт и тонкий поясок на талии. Белокурые локоны актриса собрала в пучок, оставив у лица несколько вьющихся локонов.

«Это такое актерское амплуа — бойкая, озорная девица. Но талант Иры оказался много шире и объемнее. А когда она стала заниматься бальными танцами, это совершенно изменило ее фигуру. Затанцевав чарльстон и ча-ча-ча, Ира сильно похудела, приобрела необычайную ритмичность, пластичность», — приводит 7days слова Александра Васильева. «Традиционно!! Фотосессия за кулисами! В стенах Филармония-2 читала сказку Ханса Кристиана Андерсена», — отметила Пегова.

Смотрите также: