Поездка в Казань: Барановская в лимонных брюках-дудочках попробовала национальные блюда

Юлия Барановская в микроблоге поделилась с поклонниками деталями поездки в Казань. Как выяснилось, в этот город теледива ездила в командировку. От мини-путешествия экс-возлюбленная Андрея Аршавина осталась под большим впечатлением. Гостью угощали национальными блюдами: бараниной из печи, пирожками с говядиной и пирожками. Такие деликатесы Юлия могла попробовать только в Казани.

Барановская позировала у печки, украшенной затейливой плиткой, в практичном и одновременно модном луке. Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале отдала предпочтение пудровому свитеру и лимонным брюкам-дудочкам. Образ дополнили белые кроссовки и сумочка с «золотой» цепочкой.

«Я так всегда радуюсь, когда во время командировок остается несколько свободных часов, чтобы посмотреть город, в который мы прилетели. Вчера на один день летали в Казань. Попробовали национальные блюда: баранину из печи, пирожки с говядиной и картошкой, кыстыбый (блюдо из теста с начинкой, — Прим. ред.), вкусные местные десерты. Примерили национальные костюмы, расшитые вручную и, конечно же, свадебное платье», — отметила Юлия.

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