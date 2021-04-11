Черный «Роллс-ройс» и белые розы: Настасья Шубская поделилась фрагментами свадебной церемонии с Александром Овечкиным

Дочь известной актрисы и режиссера Веры Глаголевой Настасья Шубская уже почти пять лет счастлива в браке с капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. У пары два маленьких сына – Сергей и Илья, старший наследник Овечкина носит имя трагически погибшего родного брата хоккеиста.

Супруги живут в США, но все главные события в своей жизни отмечают в России. Шубская и Овечкин официально зарегистрировали брак в августе 2016 года в одном из загсов Москвы, а спустя почти год устроили пышную свадьбу и торжественную церемонию бракосочетания, пригласив на нее огромное количество гостей.

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Воспоминаниями о событиях 8 июля 2017 года Настасья Шубская поделилась в сторис Instagram. Супруга Александра Овечкина показала видео роскошной церемонии, поражающей воображение своей красотой и изысканностью.

На церемонии Настасья Шубская предстала в элегантном белоснежном платье с тончайшим кружевом на спине и рукавах. А Александр Овечкин сделал ставку на классику, выбрав для торжества черный костюм с бабочкой.

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