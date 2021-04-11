«Двое любимых прыгают-бегают»: двухлетний сын Марии Порошиной впервые появился на телевидении

47-летняя актриса Мария Порошина и ее большая семья в это воскресенье стали героями программы телеканала «Россия 1» «Когда все дома». Ведущего проекта Тимура Кизякова и съемочную группу Мария Порошина принимала в своей большой квартире.

«Мой папа Михаил Иванович Порошин, — представила актриса близких, собравшихся на одним столом. – Старшая, любимая дочь, как она просит написать в телефоне, Полиночка, следующая любимая дочь – Серафима, Аграфена, Грунечка – тоже любимая».

Двоих младших наследников Марии Порошиной – дочку Глафиру и сына Андрея за стол не посадили, ребята во время съемок играли в детской.

«И двое любимых бегают-прыгают, у них сейчас свой режим, – Глафира и Андрей», — рассказала Мария Порошина.

В программе показали кадры с участием младших детей звезды, которые находились в своей комнате.

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«Когда все дома» не в первый раз пришла в гости к Марии Порошиной. Программа наносила визит в звездную семью десять лет назад, тогда была жива мама актрисы Наталья Петровна. В начале беседы близкие женщины и Тимур Кизяков почтили ее память.

«Наша глава семьи Наталья Петровна, увидев сегодня гостей, порадовалась бы, она очень любила, когда в доме собирались люди, — рассказала Мария Порошина. – Зато у папы уже восемь внуков».

Мужчина признался: он и подумать не мог о том, что его дочь Маша будет мамой пятерых детей!

«Я в полной был неожиданности. Маша – такая спокойная девочка. Ну, думал, одну дочку родит и все. А после Полины появилась Серафима, потом Груняша… Пять детей – это большой труд. Маша – труженица, как в кино, так и по жизни», — поделился Михаил Иванович Порошин.

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