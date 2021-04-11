«У нас вся семья музыкальная»: Полина Диброва назвала увлечения детей

Жена телеведущего Дмитрия Диброва — Полина Диброва — поделилась советом, как найти общий язык с сыновьями.

Владелица женского клуба на Рублевке рассказала, что старается совмещать отдых, а также учебную и спортивную нагрузки детей. Полина похвасталась, что у нее растут очень музыкальные мальчишки.

«Я у детей должно быть время на игру. Поэтому я стараюсь на выходных не нагружать их сильно, пусть уделяют время своим увлечениям. Вот, например, старший сын увлекается гитарой и на выходных играет. Младшие дети смотрят на это и тоже занимаются музыкой. Но у нас вся семья музыкальная, потому что это пример папы», — заявила Диброва в интервью «СтарХита».

Также Полина добавила, что отдала сыновей в специальную школу. При этом личный пример матери и отца играет большую роль в воспитании детей, отметила многодетная мамочка:

«Прежде всего это собственный пример. Пример отношения к спорту, к работе, к финансам. До 8-9 лет ребенок — это полная копия родителей. У нас совершенно потрясающая школа. В ней есть все — и развивалки, и спорт. У нее впечатляющее название — «Школа жизни». Ребята находятся там до 7 вечера».

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