«Я просто не могу»: Полина Гагарина объяснила, почему отказалась от полета в космос

По словам звезды, у нее много обязанностей на Земле.

Полина Гагарина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему отказалась от полета в космос, куда, как выяснилось, ее недавно активно звали.

«Меня недавно позвали по-настоящему полететь в космос, но я отказалась. Я просто не могу полететь в космос, потому что у меня дети». Полина Гагарина

Как отметила исполнительница, наследники – главная ее награда в жизни. «Моя дочь мне на днях заявила, что будет вместе со мной править миром. Я с ней согласилась. Если дочь просит, то как я могу отказать. Я не строгая мама. Просто люблю бесконечно своих детей. Я все еще активно тренируюсь. Скоро выпускаю специальное спортивное приложение. Будете все худыми как я», — заявила Полина Гагарина.

Отметим, что у Полины Гагариной двое детей. Сын Андрей от первого мужа актера Петра Кислова и дочь Мия от модного фотографа Дмитрия Исхакова. Звезда не раз признавалась, что ради своих любимых наследников готова на любые жертвы.

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