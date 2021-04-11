Пенсионер хочет взыскать с Михаила Полицеймако 300 тысяч рублей после укуса собаки актера

Пенсионер Валентин Лавров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ сообщил, что подал в суд на актера Михаила Полицеймако. Собака звезды Умка покусала пожилого человека, которому уже 86 лет.

«Думает, что весь мир замкнулся на нем самом. Как все произошло. Его домработница держала в руках собачонку. И она собакой ткнула мне в предплечье. Пес вырвал мне кусок мяса. Полицеймако должен был извиниться. Но он мне даже не открыл дверь, когда я к нему пришел. Уколы пришлось ставить. Они действуют на мой старческий организм. Недавно подал на него в суд. Хочу с него получить триста тысяч рублей».

Валентин Лавров

Сам Михаил Полицеймако не хочет говорить по этому поводу. Он считает, что история с укусом собаки не стоит и выеденного яйца.

Пенсионер между тем утверждает, что собака уже многих покусала во дворе. Он просит срочно принять меры в отношении актера и его пса.

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