«Суды только начинаются»: Наташа Королева пообещала веселую жизнь любовницам мужа

Певица Наташа Королева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ пообещала веселую жизнь любовницам мужа.

«Суды только начинаются. В любой семье нужно доверие. Его можно легко заработать, но можно и также легко потерять. Все ситуации надо за семейным столом проговаривать. Семейные ценности — самое важное. Их надо хранить и охранять».

Наташа Королева

Как отметила исполнительница, сегодня она старается во всем помогать прежде всего своему сыну Архипу. «Когда у него свадьба будет, то мы официально объявим. Он парень красивый. Его журналисты постоянно женят. Еще не одну фейковую свадьбу отметим. Сегодня много разговоров, что мой сын пойдет по стопам своего отца. Архипу будет трудновато стриптизом заниматься. Но не надо ни во что вмешиваться. Надо все попробовать в этой жизни», — сказала певица.

Напомним, что несколько месяцев назад муж Королевой культурист Тарзан признался, что у него были интимные отношения с другими девушками. Одна из них Анастасия Шульженко. Причем вторая девушка Милана Миломанова, которая в тот момент была в доме Наташи Королевой якобы стащила крупную сумму денег и украшения певицы.

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