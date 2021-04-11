«Они выросли в цене на 160 процентов»: певица Слава обогатилась на своих квартирах в Сочи

Певица Слава в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что обогатилась на своих квартирах, купленных несколько лет назад в Сочи.

«У меня есть недвижимость в Австрии и в Сочи. Я на самом деле плохой бизнесмен. Поняла в свое время, что мне надо покупать недвижимость. В итоге в Сочи купила себе несколько квартир. Они выросли в цене на 160 процентов». Певица Слава

Как отметила звезда, она – транжира. «Я расточительная девчонка. Могу за день (потратить, — Прим. ред.) 30 тысяч рублей. Но я богатая. Не так давно одна съездила на Мальдивы. От семьи тоже надо иногда отдыхать. Я сама хочу детей, но жду сейчас от дочки наследников», — заявила Слава.

Напомним, что певица Слава живет гражданским браком с бизнесменом Анатолием Данилицким. У них есть общая дочь. Также у звезды есть наследница Александра Морозова от предыдущих отношений.

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