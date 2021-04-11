«Если начну рассказывать о боли, никто не поверит»: Бик перестала ходить на кладбище к Марьянову

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему не ходит на кладбище к покойному супругу.

«У меня кладбище дома. Фотографии, свечи, походы на кладбище – кому-то это нужно. Для того, чтобы мне оказаться рядом с тем человеком, которого больше нет, мне не надо даже выходить из дома. Вставать не надо даже. Если я сейчас начну рассказывать про боль, то мне, во-первых, никто не поверит, а во-вторых – это просто никому не нужно. У меня очень специфический образ, поэтому победили, сделали. Живем дальше. Все прекрасно». Ксения Бик

Как отметила Бик, в ее жизни сейчас есть молодой человек. Ему 38 лет. Он по профессии журналист. Тоже, кстати, вдовец. По словам девушки, любимый постоянно зовет ее в ЗАГС, но она пока предпочитает жить гражданским браком.

Напомним, что спустя четыре года после смерти актера наконец-то завершилась эпопея с дележкой его наследства. Ксении Бик досталась квартира на Песчаной улице, денежные средства и мотоцикл Дмитрия Марьянова.

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