«Каждое рождение ребенка – праздник»: Брежнева о будущем пополнении в семье Джанабаевой

Как отметила украинская исполнительница, она и сама еще раз хочет стать мамой.

Певица Вера Брежнева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ порадовалась, что скоро у музыканта Валерия Меладзе и его жены Альбины Джанабаевой родится ребенок.

«Я уже пятикратно тетя. Каждое рождение ребенка – это праздник. Тем более у их ребенка будет такая гениальная фамилия, как Меладзе. Я и сама хочу еще раз встать мамой. Думаю об этом постоянно». Вера Брежнева

Как отметила Брежнева, она заботится о своем здоровье. «Всегда думаю, что ем. Занимаюсь спортом. На карантине, честно скажу, у меня была депрессия. Я тогда умеренно питалась и тренировалась через день. Мне повезло, что муж из моей отрасли. Он понимает, что я могу поздно вернуться с работы. Мне могут писать разные мужчины. И мне порой сообщают, что у него новые девочки из «ВИА Гры». Мы спокойно к этому относимся. Никакой ревности нет. А еще в карантин я много времени со своими детьми проводила. Дочь Соня пока замуж не вышла. Говорит мне: «Мам, можно я для себя поживу», — сказала Брежнева.

Напомним, что у самой Веры Брежневой и мужа композитора Константина Меладзе нет общих детей. Наследники у них только от предыдущих отношений.

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