Успенская вышла в свет в колье из белого золота в виде змеи стоимостью 39 миллионов рублей

Как отметила исполнительница, мужчины ей такие дорогие подарки никогда в жизни не делали.

Певица Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ удивила дорогим украшением. Она вышла в свет в колье в виде змеи. Итальянские драгоценности из белого золота с бриллиантами на 74 карата стоит, как однокомнатная квартира в центре Москвы или пять однушек на окраине столицы – 39 миллионов рублей.

«Такие подарки мне ни один мужчина никогда не дарил. Ни один не дорос до такого уровня». Любовь Успенская

Также Успенская заявила, что все свободное время проводит сейчас со своей дочкой Татьяной Плаксиной, которая вернулась из Америки. «Занимается йогой. Я покажу стране королеву и принцессу. Дочь не могла успокоиться, что у меня дома появились дети. Это наследники друзей. Она очень ревнивая у меня, поэтому и вернулась из Америки», — отметила Любовь Успенская.

Напомним, что чуть больше года назад Успенская поссорилась с Плаксиной. Они долго не общались. К счастью, сейчас в семье царит мир и покой.

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