«Я хочу дом, собаку и детей»: Ольга Бузова озвучила три своих главных желания

Как отметила телеведущая и певица, она мечтает любить и быть любимой.

Телеведущая и певица Ольга Бузова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ озвучила три своих главных желания. Она надеется, что в ближайшее время все это обязательно исполнится.

«Я хочу любить и быть любимой. Хочу дом, собаку и детей. Все мои желания жизненные и простые».

Отметим, что Ольгу Бузову глубоко задели слова светской львицы Ксении Собчак. Как известно, на премии «Жара» она при полном зале напомнила ведущей проекта «Дом-2» о расставании с блогером Давидом Манукяном. Сама Бузова уточнила, что сцену она покидала в слезах. Позже певица едко высказалась о Собчак, не став скрывать свою обиду.

Зато Лариса Долина к жене Константина Богомолова относится с теплотой. Для нее Собчак – прекрасная женщина. «Она мне сказала, что я хорошо выгляжу. Она неоднозначная, смешная и остроумная. Потрясающая ведущая», — заявила джазовая певица.

Напомним, что в 2019 году Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Общих детей в этом браке пока нет.

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