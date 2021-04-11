«Раритетные кадры»: Полина Гагарина вспомнила, какой была на проекте «Фабрика звезд»

На странице 34-летней исполнительницы Полины Гагариной появилось видео, на котором знаменитость предстала шатенкой. Артистка призналась, что уже сама не помнит такой имидж.

Отметим, что архивные кадры подняли слушатели Гагариной. В одном из фан-аккаунтов Полина и нашла ролик времен реалити-шоу «Фабрика звезд».

«Спасибо моим поклонникам за такие раритетные кадры. Я даже и забыла о такой передаче. Какой я была прилежной девочкой», — прокомментировала видеозапись Гагарина.

К слову, в ролике Полина запечатлелась с ведущим Валдисом Пельшем. В темных джинсовых брюках и джемпере цвета кирпича член жюри шоу «Голос» появилась в эфире знаменитой передачи «Фабрика звезд».

Фанаты Полины отметили, что девушка вела себя довольно скромно и даже немного стеснялась. Гагарина не скрывала, что скучает по родителям, которых ей так не хватало на проекте.

«Какая сладкая девочка, а главное — добрая, воспитанная», «Аленький цветочек», «Прелестная!», «Супер-прикид у Пельша», «А я помню вас такой. Даже песни ваши той юности. Самый необычный голос был», «Мы Вас любим!», — написали слушатели Гагариной в комментариях под фото.

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