Наедине с любимым: Арнтгольц на прогулке запечатлела красавца-мужа с бородой

Татьяна Арнтгольц в середине марта сообщила поклонникам радостную новость — она во второй раз стала мамой. Примечательно, что для возлюбленного актрисы Марка Богатырева этот малыш стал первым. У Татьяны также есть 11-летняя дочка Маша от бывшего мужа Ивана Жидкова. Отвечая на вопросы подписчиков в микроблоге, актриса призналась, что у ее нынешнего избранника очень трогательные отношения с падчерицей. Они смогли подружиться и прекрасно ладят между собой.

После появления первенца актер из сериала «Кухня» стал выглядеть иначе и дело в его бороде. Теперь Марк Богатырев стал еще брутальнее. А вот недосып и тени под глазами муж Татьяны скрывает под солнезащитными очками. Вместе в возлюбленной актер побывал в кафе. Арнтгольц также позировала в очках, примерив ветровку оттенка пыльной розы. Актриса нежно прильнула к плечу мужа для совместного селфи. Выглядят новоиспеченные родители счастливыми, но немного уставшими. А вот малыша Данилу в кадре пара показывать не стала. Возможно, кроху они оставили дома с нянечкой и старшей сестрой Машей.

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