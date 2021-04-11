«Сложно этим не делиться»: Милана Тюльпанова поздравила сына с четырехлетием

Бывшая жена экс-футболиста «Зенита» Александра Кержакова — Милана Тюльпанова — написала слова восхищения маленьким сыном в день его рождения. Знаменитость разместила поздравление в своем микроблоге.

Тюльпанова опубликовала свежие снимки с именинником. Малыш позировал рядом с родительницей в классическом костюме темно-синего цвета. Как отметили поклонники Миланы, Тема в кадре почувствовал себя настоящим взрослым мужчиной.

«Скоро мой Instagram станет совсем мамским. С другой стороны, когда Вселенная дарит тебе такого крутого, пусть и маленького человечка в жизнь, сложно этим не делиться. Сегодня тебе четыре годика, из них три с половиной года мы вместе», — написала Тюльпанова.

Экс-участница шоу «Холостяк» со стоматологом Антоном Криворотовым в главной роли призналась, что не представляет свою жизнь без сына. Именно маленький Тема заставляет девушку чувствовать себя особенной.

«В общем, с днем рождения, сын! Каждый день ты помогаешь мне чувствовать себя нужной и крайне нужной, спасибо тебе за это», — заявила Милана.

Напомним, что Тюльпанова была третьей женой спортсмена Александра Кержакова. До рождения общего сына Артемия, Милана воспитывала сына футболиста от предыдущего брака.

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