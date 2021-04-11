Тот случай, когда белый цвет стройнит: Пугачева в узких брюках сделала акцент на ногах

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в Instagram появилось ее памятное фото, на котором она запечатлена в компании близкой подруги Алины Редель и мужа шоумена Максима Галкина. При этом Примадонна отдала предпочтение монохромному луку в тотально белом оттенке. Она примерила элегантный жакет и узкие брюки по фигуре, сделав акцент на ногах. К своему аутфиту Пугачева подобрала блестящие серебристые кеды и легкую шифоновую блузу в цветочек. Образ дополнили имиджевые солнезащитные очки-лисички и фирменная прическа певицы — копна вьющихся локонов с челкой.

Еще имиджмейкер-стилист Ольга Линцова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro не раз критиковала Примадонну за выбор темных оттенков. И советовала обратить внимание на более светлые тона. На этот раз Алла Пугачева не прогадала с цветовой палитрой, выбрав ведущим оттенком кипенно-белый. При этом за счет этого цвета Примадонна стала выглядеть визуально стройнее. На пользу пошло и то, что певица подобрала правильные по длине и фасону брюки. Имиджмейкер отмечала, что благодаря светлой палитре Алла Борисовна будет выглядеть моложе. И едва ли белый цвет добавит ее фигуре лишних объемов, скорее, наоборот, это тот случай, когда певица смотрится стройнее.

Так, к примеру, историк моды Александр Васильев одаривал Примадонну комплиментами, говоря о том, что она заметно постройнела и помолодела.

Смотрите также: