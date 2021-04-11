«Ах, какая погода!»: Анна Михайловская в белоснежной эко-шубке прогулялась по Патриаршим прудам

Недавно на личной страничке в Instagram Анны Михайловской появилась ее фотография в одном из самых элитных районов Москвы. Знаменитость продемонстрировала свой фэшн-образ на весну.

Актриса выбрала для прогулки по центру столицы молочное пальто с мехом под овчину. Анна дополнила его песочными брюками с лимонными лампасами. К слову, такой же цвет Михайловская предпочла для пушистого джемпера с круглым вырезом и берета.

В качестве аксессуаров исполнительница одной из главных ролей в сериале «Молодежка» надела через плечо сумочку Louis Vuitton, а также очки.

«Это надо еще постараться сфоткаться без людей по фону, потому что город гуляет. Ах, какая погода!» — отметила Анна.

Поклонники Михайловской похвалили ее за модный выбор. К слову, трендовые шубки из искусственного меха ранее выбирали невестка Валерии — Лиана Шульгина и телеведущая Айза Долматова. Жена Арсения Шульгина отдала предпочтение короткой куртке из меха под лису, а экс-возлюбленная рэпера Гуфа нарядилась в леопардовое пальто.

«Отлично выглядите, Аня! Нравится очень ваше пальто», «Образ очень фееричный и стильный», «Стильная красотулечка», «Шикарна», «Модная красоточка», — написали фанаты Анны в комментариях под фото.

Смотрите также: