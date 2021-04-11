«Мамуля»: Мария Горбань прогулялась на Красной площади с моложавой родственницей

Экранная «жена» Дмитрия Нагиева — Мария Горбань — опубликовала семейные кадры на своей странице в Instagram.

Артистка сфотографировала самых близких и любимых членов семьи — маму Ларису и дочь Стефанию.

«Мамуля», — подписала снимок Мария.

Горбань добавила эмодзи в виде красного сердца к кадру с улыбающейся родительницей. Лариса, в свою очередь, с пышной короткой стрижкой и темными очками-авиаторами позировала для дочери.

Мама Горбань выбрала для семейного досуга светло-оливковую куртку. К ней она подобрала черные кожаные джоггеры. Также Лариса добавила аксессуар в виде шерстяного шарфа насыщенного темного оттенка и черные кроссовки с кипенно-белой подошвой. За спиной женщины был рюкзачок под цвет обуви.

К слову, в объективе Горбань оказалась и ее дочь Стефания. Малышка весело бегала по бордюру и держала бабушку за руку. Мария нарядила шестилетнюю малышку в болотный бомбер с белоснежными рукавами, молочную шапку-бини, серые джинсы и белые кеды.

Поклонники Горбань остались в восторге от новых фото артистки. Фанаты были восхищены образом мамы Марии:

«Стильная мамуля», «Прекрасная, шикарная мама», «Мама у тебя, конечно, тот еще огонек!».

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