«Читала текст на английском языке»: Виктория Боня приняла участие в «Тотальном диктанте»

Бывшая жена бизнесмена из Монако Александра Смерфита — Виктория Боня — разместила на личной страничке свежий ролик, в котором запечатлелась в песочной водолазке Chanel. Примечательно, что знаменитость за школьной партой читала на английском языке.

Боня объяснила такую запись тем, что она решила проверить себя на грамотность.

«Сегодня в Москве приняла участие во всемирной просветительской акции «Тотальный диктант»», — похвасталась Виктория.

Модель призналась, что испытала некоторые трудности при выполнении заданий. Однако, это не слишком смутило Викторию. Поэтому она осталась довольна своей смелостью и знаниями.

«Я читала текст на английском языке на площадке Международной Академии Бизнеса и Управления. Диктант был сложным, но интересным. Текст на английском и русском языках подготовил писатель Дмитрий Глуховский, и впервые в истории проекта его экранизировали», — отметила Боня.

Отметим, в этом году «Тотальный диктант» собрал участников с 60 стран и прошел в 750 городах России в режимах офлайн и онлайн. К слову, Виктория считает данную акцию важным мероприятием для популяризации грамотности.

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