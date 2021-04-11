Необычные хобби Стивена Сигала
Видео
«Жизнь других» в Панаме: что местные едят вместо картошки и как власти выплачивают…
Жанна Бадоева
Звездный гость

На звездной тусовке: дочь Лорак и сын Нетребко спели на сцене песню Киркорова

Король российской эстрады собирал гостей в своем доме.

На звездной тусовке: дочь Лорак и сын Нетребко спели на сцене песню Киркорова
Филипп Киркоров. Фото: Global look press

Филипп Киркоров устроил обширную звездную вечеринку у себя в особняке в честь именин дочери Аллы Виктории.

На празднике отметились оперная дива Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго, певица Ани Лорак с бывшим мужем Муратом Налчаждиоглу и дочерью Соней, модельер Игорь Гуляев, композитор Игорь Крутой, адвокат Ида Достман и музыкант Александр Буйнов.

Король российской эстрады приготовил щедрое угощение для своих именитых гостей, лично помогая за столом и накладывая изысканные яства по тарелкам. Затем звезды отправились в домашний концертный зал Киркорова, где гвоздями программы стали отпрыски артистов – Алла Виктория, Тьяго и Софья. Дети танцевали и пели песни из самых разных репертуаров, но особенно они вошли в раж под композицию Филиппа Бедросовича «Цвет настроения синий».

Наследницы Лорак и Киркорова исполнили композицию дуэтом, а отпрыск Нетребко сделал вид, что аккомпанирует девочкам под гитару и зажигательно станцевал на сцене.

Смотрите также

Тэги

Алла-Виктория КиркороваАни ЛоракАнна НетребкоТьяго НетребкоФилипп Киркоров