На звездной тусовке: дочь Лорак и сын Нетребко спели на сцене песню Киркорова

Филипп Киркоров устроил обширную звездную вечеринку у себя в особняке в честь именин дочери Аллы Виктории.

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На празднике отметились оперная дива Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго, певица Ани Лорак с бывшим мужем Муратом Налчаждиоглу и дочерью Соней, модельер Игорь Гуляев, композитор Игорь Крутой, адвокат Ида Достман и музыкант Александр Буйнов.

Король российской эстрады приготовил щедрое угощение для своих именитых гостей, лично помогая за столом и накладывая изысканные яства по тарелкам. Затем звезды отправились в домашний концертный зал Киркорова, где гвоздями программы стали отпрыски артистов – Алла Виктория, Тьяго и Софья. Дети танцевали и пели песни из самых разных репертуаров, но особенно они вошли в раж под композицию Филиппа Бедросовича «Цвет настроения синий».

Наследницы Лорак и Киркорова исполнили композицию дуэтом, а отпрыск Нетребко сделал вид, что аккомпанирует девочкам под гитару и зажигательно станцевал на сцене.

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