«Чтобы не опозорились»: как нельзя носить актуальные сегодня лосины, рассказала Хромченко

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказала о том, как правильно сочетать леггинсы. По словам ведущей, сейчас они актуальны на волне интереса к бельевому стилю. И носить их необходимо так, чтобы у людей не было даже мысли, что это вещь вовсе не из базового гардероба.

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«Посмотрите, как стилисты «Модного приговора» предлагают вписать лосины в ваш повседневный гардероб, чтобы вы не опозорились. Вы видите здесь обтянутый лосинами пах? Обтянутые сзади бедра? Кроп-топы, которые подчеркивают, где сверху заканчиваются лосины? Нет! Отсюда вывод: лосины нужно носить так, чтобы не было понятно, что это нижнее белье. Это значит, что пах всегда должен быть перекрыт», — прокомментировала ведущая.

На подиуме главного канала страны зрители увидели, помимо спортивного комплекта с шортами, аутфиты с длинными жакетами и объемной курткой. Последний лук Эвелина посоветовала носить женщинам полным, которые имеют компактное лицо и стройные ноги.

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