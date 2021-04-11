Модная звезда: Арзамасова в клетчатых шортах и терракотовых колготках прогулялась по Красной площади

Кюлоты долгое время пребывали в топах самых излюбленных нарядов модниц по всему миру. Они актуальны и сейчас.

Однако, как заверила Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала, этими брюками женщины немного «наелись», поэтому чаще стали облачаться в бермуды и шорты. Последние, к слову, ведущая считает отличной альтернативой мини-юбке. При правильной комплектации их вполне успешно можно надеть и в офис, например, соединив со строгим жакетом и примерив плотные колготки.

Лиза Арзамасова поддержала тренд на шорты в сочетании с межсезонными элементами одежды. Актриса облачилась в куртку оттенка экрю с меховым воротником, ботинки цвета кофе с молоком и терракотовые колготки. Образ звезда «Папиных дочек» завершила пестрым шарфом и разноцветной сумочкой.

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