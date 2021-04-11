«Выглядит прекрасно»: Ивлееву с новой стрижкой «под мальчика» сравнили с Кудрявцевой

Настя Ивлеева часто экспериментирует с цветом и длиной волос. Натуральная брюнетка известна зрителям «Орла и решки» телеканала «Пятница» в имидже блондинки. Однако вне эфира она меняет оттенки локонов как перчатки, появляясь на публике то с синей, то с оранжевой, то с розовой головой.

На сей раз она решила предстать с белыми волосами и короткой стрижкой «под мальчика». Звезда при этом сделала непривычный макияж глаз, с хорошим акцентном на глаза. В личном блоге, где Настя обнародовала кадр с обновленным имиджем, развернулись горячие обсуждения ее имиджа. Чаще всего в комментариях отмечались три фигуры для сравнения стилей: Эди Седжвик, Твигги и почему-то Лера Кудрявцева, которая уже давно носит классическое каре.

«Лера Кудрявцева выглядит прекрасно», «Прямо с языка сняли», «Твигги», «Эди Седжвик, прекрасно», «Эди Седжвик, привет!», «На этой картинке ты как 16-летний, Боже мой», «Оу! Твигги-стайл!», «Ты тут, как муза Энди Уорхола Эди Седжвик», — отметились в комментариях фоловеры.

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