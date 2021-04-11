Акцент на глаза: Климова с макияжем смоки-айс предстала в театре

Екатерина Климова вот уже несколько лет играет Маргариту в спектакле по известному произведению Михаила Булгакова. Образ героини успешно завершает яркий макияж, который бы сегодня назвали смоки-айс. А в эпоху нэпа и немого кино такой визаж с акцентом на глаза был привычен, особенно относительно звезд кино.

С помощью яркой подводки и растушевки по контуру век актрисы делали свою внешность заметной, что было просто необходимо для качества пленки того времени. К слову, макияжем глаз в духе смоки-айс отличались не только артистки, но и мужчины-актеры, которым явно не хотелось выглядеть бледно на экране.

Екатерина Климова своим необычным образом подчеркнула ретро-привкус воспроизведенного ею на сцене времени, кроме того, сделала лук Маргариты более впечатляющим. Как звезда выглядит до выхода к своим зрителям она показала в личном блоге, обнародовав закулисные кадры из актерской гримерки.

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