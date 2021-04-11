Шик, блеск, красота: Галкин показал роскошную гостиную в своем замке

YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» с Ларисой Долиной и Валей Карнавал всего за два дня своего пребывания на просторах интернет-пространства набрало более 4 млн просмотров. Судя по всему, публику заинтересовало эмоциональное поведение народной артистки, которая с трудом выдерживала пение юной блогерши и все время порывалась уйти из студии. Только авторитет комика, его шутки и мольбы удержали звезду эстрады на месте съемок.

Муж Аллы Пугачевой был, конечно, доволен таким успехом у зрителей, однако решил дополнительно подстегнуть интерес фолловеров к передаче. В stories Instagram он предложил перейти по ссылке и составить личное мнение о программе. А заодно артист приоткрыл завесу тайны своего роскошного дома, проведя своеобразную мини-экскурсию по его гостиной.

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Глазам публики предстала огромная гостиная с внушительной мебелью из натурального дерева. Часть стульев была затянута чехлами, интерьер выполнен в классическом стиле в коричневых тонах. Также на видео можно разглядеть мольберт с картиной. Судя по всему, в замке Максима Галкина и Аллы Пугачевой кто-то всерьез увлечен живописью, ведь ранее начатая работа уже попадала в кадр юмориста.

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