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Советовал Рогов: Брежнева выгуляла в Дубае модную сумку хобо от бренда Prada

Такие модели сейчас суперактуальны.

Советовал Рогов: Брежнева выгуляла в Дубае модную сумку хобо от бренда Prada
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» рассказал о тренде этого сезона – сумках хобо. На самом деле такие модели уже были популярны в 90-е, а сейчас переживают новый интерес модниц к себе.

Вера Брежнева поддержала актуальное фэшн-течение, побаловав себя черной сумочкой Prada характерной формы в виде полумесяца. С новинкой певица предстала в Дубае, куда она отправилась вместе с дочкой Сарой Киперман, сестрой Викторией Галушкой и подругой Ханной Хмелевой.

Вера Брежнева
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Звезда взяла стильный аксессуар на прогулку, примерив белый брючный костюм с жакетом оверсайз и брюками с завышенной линией талией, а также топ-бра и босоножки одного цвета с сумочкой.

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