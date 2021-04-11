Почти стриптиз: Кристина Асмус устроила эротичные танцы в ресторане под песню Асти

Кристина Асмус отметилась на светской тусовке, посвященной дню рождения визажиста Этерии Прохоровой. Дресс-код мероприятия предполагал белые наряды, и актриса постаралась его соблюсти, выбрав тотальный комплект в оттенке слоновой кости.

больше по теме Литвинова показала неожиданно пышную грудь в кареобразном декольте асимметричного платья Актриса обычно предпочитает более сдержанные наряды.

Звезда отметилась в ресторане в укороченном жакете, топе, короткой юбочке с разрезом, сапогах с узким мысом и шляпке. Судя по всему, Кристина была в великолепном расположении духа и, как только зазвучала музыка, она отправилась на танцпол, где и провела основное время праздника.

Особенно вдохновила блондинку песня певицы Асти «Грустный дэнс». Под ритмичную музыку артистка практически устроила мини-стриптиз, извиваясь и расстегивая жакет. Впрочем, танцев до утра у актрисы не получилось, вскоре она отправилась домой, объяснив своим подписчикам в Instagram, что с самого раннего утра ей придется работать.

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