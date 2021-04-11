Литвинова показала неожиданно пышную грудь в кареобразном декольте асимметричного платья

Рената Литвинова на протяжении многих лет держит за собой статус русской иконы стиля. Чаще всего актриса предпочитает женственные ретро-образы или утрированный оверсайз. В каких-то откровенных стайлах знаменитая блондинка замечена практически не была.

Тем удивительнее стало ее появление на людях в платье нью-йоркского бренда Khaite с грубоким кареобразным декольте, которое едва ли не впервые продемонстрировало пышность ее груди. Юбка наряда имела асимметричный крой, который подчеркивал ее тонкую талию.

«На этой фотографии все красиво и гармонично!», «Какое платье у вас волшебное!», «Прекрасная», «Рената. Декольте — шик. Жаль, что общий план», «Очень красиво», «О! Декольте», «Невероятно грациозная», — прокомментировали лук фолловеры.

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