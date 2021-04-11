Модные звезды: Ольга Бузова сделала высокую прическу в духе 90-х, как у Нюши

Хвосты никогда не выходили из моды и в разных своих интерпретациях уместны практически везде. Об этом Teleprogramma.pro рассказывала дизайнер причесок Ксения Бобылева. Однако в различное время они несколько видоизменялись.

Сейчас, к примеру, по словам эксперта, в тренде низкие конские хвосты. Однако не теряют своей актуальности и высокие. А мода на 90-е возродила и такой вид этой прически, который совсем недавно трудно было представить на современных девушках. В этой укладке волосы собираются исключительно на макушке. Кроме того, они начесываются, создавая более небрежный и смелый образ, свойственный «лихим годам».

С модной укладкой уже успела отметиться ранее певица Нюша, теперь тренд поддержала также ведущая Ольга Бузова. Обе знаменитости обернули резинку, скрепляющую локоны, прядью волос, завуалировав ее. Раньше девушки оставляли ее открытой, иногда накручивая на это место косынку или легкий летний шарф.

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