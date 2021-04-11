Бьюти-преображение: Нюша предстала на людях с окрашиванием волос «а-ля воробьиное перо»

Певица Нюша из скромной юной артистки постепенно переродилась в настоящую львицу, склонную к смелым экспериментам. Ее стайлы часто бывают эксцентричными и яркими, проявляясь не только в нарядах, но и в окрашивании волос.

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Совсем недавно звезда представала в образе рыжеволосой бестии, затем знойной брюнетки, и вот она появилась на людях с креативным окрашиванием «а-ля воробьиное перо». Нужно отметить, что поклонники артистки по-разному восприняли смену ее имиджа: кто-то пришел в восторг, а кто-то не понял эксперимента.

«Миссис Смит, вы слишком совершенны для этого мира», «Я промолчу, иначе забанишь», «А что на волосах?», «Нюша, ты красотка», «Что с волосами?», «Ох, Ню, ты тааак красива!», «Можно цвет волос?», «Я сразу подумала, что это Виктория Бекхэм. Так-то красиво, но вообще стала на себя не похожа», — прокомментировали образ певицы ее фолловеры в Instagram.

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