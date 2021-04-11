Водянова в платье-пиджаке с ультраплечами и со стеганой сумкой Louis Vuitton отметилась в Москве

Наталья Водянова прилетела из Парижа в Москву. Напомним, русская топ-модель живет во Франции много лет, с 2020 года она замужем за местным бизнесменом Антуаном Арно. Однако вместе пара еще с 2011-го. Знаменитость успела подарить своему мужу двух сыновей: Романа и Максима.

До встречи с Антуаном Арно Наталья Водянова была замужем за британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. Своему первому супругу манекенщица родила трех детей: сыновей Лукаса и Виктора, а также дочь Неву.

Наталья часто бывает в России, навещая родственников, друзей, а также занимаясь делами благотворительности и связанными с рабочими контрактами. Накануне ее заметили в Большом театре в компании журналиста и блогера Тимона Афинского. Оба были облачены в тотальные черные образы. Водянова остановила свой выбор на платье-пиджаке с утрированными плечами, лосинах и ботильонах на каблучке. Образ звезда завершила стеганой сумкой Louis Vuitton с цепью.

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