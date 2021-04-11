«Какая красота»: Нельсон пришла в восторг от пляжного образа Брежневой в геометричной юбке-парео и топе-бра

Звезда отдыхает в Дубае и часто появляется на пляже.

Вера Брежнева в компании дочери Сары Киперман, сестры Виктории Галушки и подруги Ханны Хмелевой отправилась отдыхать в Дубай. Соскучившаяся по солнцу звезда много времени проводит на пляже, часто выбирая черно-белые образы.

Правда, не все они вызывают восторг у публики. Некоторым ее наряды кажутся слишком откровенными даже для купания и загара. К примеру, белый купальник артистки с завышенными трусиками наделал немало шума в Сети. Часть фолловеров сочла, что знаменитая блондинка напрасно публикует фото в нем у себя в блоге крупным планом.

Куда более скромно смотрится ее черный костюм с топом-бра, поверх которого звезда примеряет геометричную юбку-бра. Асимметрия рисунка, к тому, же, дополнительно подчеркивает ее осиную талию. От комментария в Instagram Веры, при виде этого образа, не удержалась даже певица Ирина Нельсон.

«Какая красота», — заметила она.

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