«Имею право»: почему Манижа называет себя русской женщиной

Певица Манижа, в свое время прибывшая в Россию из Таджикистана, рассказала британской газете The Guardian, почему она называет себя русской женщиной. Напомним, артистка представляет нашу страну на «Евровидении». Ее песня, взгляды на жизнь и происхождение широко обсуждаются широкой публикой, кроме того, звезда испытывает на себя ежедневное давление хейтеров.

Не смог удержаться от комментария и музыкальный критик Сергей Соседов, который заявил, что восходящая звезда «унижает образ русской женщины». А все из-за того, что она, по его мнению, плохо поет. Манижа при этом считает, что достойна нести на себе этот крест.

«Я не зря называю себя русской женщиной. Имею на это право», — сказала она.

По ее словам, та травля, которую она ощущает на себе, необыкновенным образом позволила ей чувствовать себя в России как дома. Хейтерская атака сплотила вокруг нее серьезную группу поддержки, которая и подарила эту уверенность. Она видит, что люди вокруг испытывают те же проблемы, что и она сама: давление социума и влияние стереотипов.

Смотрите также