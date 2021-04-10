Вечерние посиделки: Шубская в небесном жакете и джинсах скинни повеселилась с подругами

Анастасия Шубская — младшая дочка Веры Глаголевой. Она вышла замуж за Александра Овечкина. На их пышной свадьбе успела погулять родительница невесты. Однако вскоре актриса скончалась после тяжелой болезни. Девушка теперь живет с возлюбленным в США. Она родила двоих сыновей. Старшему наследнику пары Сергею два года, а младшему Ивану — нет и года. Однако светская львица легко справляется с материнскими обязанностями.

Овечкин год назад привез семью в Москву. До недавнего времени Шубская находилась рядом с родными. Но весной они вернулись в Америку. Теперь хоккеист ездит на тренировки и сборы. Его супруга успевает заниматься домашними делами и воспитывать малышей. Однако порой она устраивает себе дни, когда может развеяться. Накануне Анастасия отправилась в ресторан. Она увиделась с подругами.

Для такого случая дочка Глаголевой, которая знаменита своей элегантностью, выбрала модный жакет небесного цвета с золотыми пуговицами. Белая футболка и джинсы скинни с туфлями на шпильке дополнили ее лук, подчеркнув стройную фигуру. После родов девушка быстро вернулась в форму, поэтому не испытывает проблем с гардеробом.

Шубская не только пообщалась с подругами, но и повеселилась. Они пробовали изысканные блюда и снимали ролики для соцсетей, красуясь на камеру. Поклонники отметили, что в любой обстановке жена Овечкина ведет себя как леди. Многие восхитились не только ее образом, но и сдержанностью. Добавим, что Анастасия оставляет детей с родными или нянями, когда отлучается из дома. Однако все основное время она посвящает своим детям.

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