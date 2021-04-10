Принц Гарри прилетит на похороны дедушки без беременной Меган Маркл

В Великобритании объявлен восьмидневный траур. 9 апреля ушел из жизни муж королевы Елизаветы II принц Филипп. Он не должен до своего 100 летия всего два месяца. Ранее супруг королевы попал в больницу. Ему сделали операцию на сердце. Однако принц Филипп плохо себя чувствовал. Врачи не смогли спасти ему жизнь.

Букингемский дворец сообщил, что похороны пройдут 17 апреля в Виндзоре. Однако из-за пандемии участников церемонии прощания будет всего 30. Главной интригой было то, приедет ли проститься с дедушкой принц Гарри. Он живет в США с женой Меган Маркл. Супруги отказались от королевских обязанностей, чтобы жить свободно и самостоятельно. Но со временем их отношения с королевской семьей стали очень напряженными.

Однако принц Гарри приедет в Великобританию. Отмечается, что он будет один, без жены. Меган беременна, о чем стало известно несколько месяцев назад. Она должна подарить мужу еще одного наследника. Врачи не рекомендовали ей совершать перелеты, поэтому рыжеволосый принц оставит ее, чтобы съездить на свою родину, сообщает The Telegraph.

Добавим, что принц Гарри не был в Англии уже год. Ходят слухи, что сама королева Елизаветы II настроена против Меган Маркл. Однако смерть ее мужа, возможно, изменит ситуацию. Примечательно, что прибывшие в Англию должны соблюдать 10-дневный режим самоизоляции. По этой причине Гарри придется сдать тест на коронавирус, чтобы его допустили на похороны дедушки. Но не исключено, что на церемонии он не попадет.

К слову, это мероприятие первое, где внук королевы может оказаться с другими членами своей семьи после скандального интервью Опрой Уинфри, в котором Маркл обвинила родственников мужа в расизме, пишет BBC.