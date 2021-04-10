Восьмидневный траур в Англии: похороны принца Филиппа состоятся 17 апреля

Королева Елизавета II вызывает у многих восхищение, так как является монаршей особой, которая дольше всех пребывает на троне в Великобритании. 73 года рядом с ней находился ее муж принц Филипп. Он признавался, что главная его задача, поддерживать супругу. Однако пандемия коронавируса внесла своим изменения в жизни всех людей. Так и королева с мужем почти не появлялись на публике за минувший год. А не так давно принц Филипп попал в больницу, где ему сделали операцию. Но 9 апреля он скончался в возрасте 99 лет.

До своего 100-летнего юбилея супруг Елизаветы II не дожил два месяца. Из-за смерти члена королевской семьи в Англии объявили национальный траур, который продлится 8 дней. Также Букингемский дворец раскрыл детали церемонии прощания с герцогом Эдинбургским. Похороны пройдут 17 апреля. Церемония начнется в 17:00 по московскому времени. Ее будут транслировать по телевидению. Принца Филиппа похоронят в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Однако из-за пандемии церемония прощания будет не такой, как обычно. Количество участников было сокращено до 30 человек. Это не считая людей, которые понесут гроб, декана Виндзора и архиепископа Кентерберийского. Стало известно, что приедет проститься с дедушкой принц Гарри, который уже длительное время живет в США с женой Меган Маркл. Супруга его не будет сопровождать. Она беременна, поэтому пропустит церемонию. Врачи рекомендовали ей воздержаться от перелета.

Стоит добавить, что у Маркл натянутые отношения с семьей мужа, что, возможно, тоже повлияло на ее решение, пишет BBC.

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