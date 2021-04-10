«Определят именно ее»: Тимати намекнул, что новые серии «Холостяка» раскроют его фаворитку

Рэпер разместил интригующие сторис, накануне выхода новых серий шоу. Он заявил, что все его действия были не просто так.

Тимати давно стал одним из самых завидных холостяков страны. Он начинал свою карьеру, как певец, но в итоге стал бизнесменом. При этом мужчина не торопиться остепениться. Всего девушки настоящие красавицы, но ни с одной из них он не сыграл свадьбу. Модель Алена Шишкова подарила ему дочку Алису, а последняя пассия — Анастасия Решетова родила сына Ратмира. Не успел артист разорвать отношения с «1-й вице-мисс Россия», как стал участником шоу «Холостяк».

С самого начала проекта Тимати заверил, что седьмой сезон шоу будет самым крутым. Он решил нарушать правила и все делать по своему. Рэпер приехал в Дубай, где встретил претенденток на свое сердце. Позже еще несколько девушек приехали в Арабские Эмираты, чтобы побороться за его внимание. Артист может вручать не только алую розу, но и золотую, а также черную. Каждая из них имеет свое значение.

За несколько свиданий Тимур Юнусов ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) успел близко пообщаться с некоторыми участницами. Он прыгал с одной из них с парашютом, а также катался на доске для серфинга и ужинал при свечах на побережье. Зрители гадают, кто больше нравится Тимати из девушек. 10 апреля рэпер неожиданно намекнул, что новые серии могут раскрыть его фаворитку.

«Я не пришел сюда отрабатывать гонорар. Этот проект не сделал меня более популярным. Я не пришел сюда „найти любовь“, это просто звучит дешево и пошло. Тогда зачем я здесь? Я здесь, чтобы превратить крестики-нолики в Королевский Гамбит. Поверьте, я это умею. Просто ты еще не до конца стер все клише, связанные с Тимати. И здесь в свои законные права вступает Тимур Ильдарович Юнусов», — заявил он.

«Чем дальше, тем больше понимания, что все было совсем не случайно. Не знаю, как столько факторов могут совпасть одновременно в один момент. Сегодня в 22:00 для кого-то просто выходной. Для меня завтра, и в следующую субботу, две основополагающие серии, которые определят именно ее. Пожалуйста, не задавайте мне глупых вопросов, не делайте скорых прогнозов», — добавил артист. «Именно тогда вы, возможно, поймете, что ни одного из происходящих событий с моей стороны не было спонтанным или случайным», — сказал Тимати.

Он отметил, что все происходящее подтвердит его слова, что этот сезон проекта самый крутой. Заранее рэпер извинился за сумбур и даже отметил, что удалит сторис. Однако он также добавил, что игра в какой-то момент может сломаться. Примечательно, что все это время многие фанаты надеются, что в Дубай приедет Решетова и воссоединится с рэпером. Однако ранее девушка заверяла, что этого никогда не произойдет.

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