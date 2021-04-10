Постройнела и омолодилась: 57-летняя Лолита в мерцающем комбинезоне похвасталась осиной талией

Лолита Милявская известна тем, что она женщина без комплексов. За ее плечами пять браков. С последним избранником фитнес-тренером Дмитрием Ивановым она развелась в 2020 году. Теперь артистка шутит о бурной личной жизни и не торопится снова идти замуж. Певица не скрывает, что сначала ее сильно расстроил развод. Однако потом она сильно похудела и сменила имидж. Теперь звезда не перестает преображаться.

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Недавно Лолита побывала на шоу Ивана Урганта, представ в мини-платье с перьями цвета фуксии. Она не постеснялась показать стройные ноги. Теперь певица готовится к гастролям. Она запечатлела себя в гримерке. Милявская сделала новую стрижку. На этот раз она укоротила локоны, сделав прическу пикси с рваной челкой. Более того, бывшая жена Александра Цекало облачилась в блузку со стразами и черный комбинезон с эффектом мерцания.

57-летняя Лолита подчеркнула все изгибы фигуры, показав изящные ноги и осиную талию. Она сообщила, в какие города не смогла приехала и когда снова отправится в поездку по России.

Поклонники были сражены не только помолодевшим видом артистки, но и ее смелым костюмом. Они сошлись во мнении, что Милявская преобразилась. «Шикарный образ!», «Красота! Идеальная! Вы все короче и короче стрижете? Скоро под мальчика», «Ну просто, как? Выглядите просто класс», «Красотка!!! Избавилась от лишних людей в жизни и сразу все наладилось включая невероятные изменения в фигуре», — прокомментировали пост подписчики.

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