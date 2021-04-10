«Все забыл, где к своему золоту готовился, и кто помогал»: Баюл вслед за Тарасовой подколола Ягудина

Украинская фигуристка Оксана Баюл, которая уже много лет живет в Америке, в Instagram подколола олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина. Она на своей страничке привела его комментарий, который он ранее дал одному из спортивных порталов.

Новый скандал в фигурном катании начался с того, что Оксана Баюл нелестно отозвалась о тренере Татьяне Тарасовой. Она заявила, что наставница любит прежде всего деньги, а не Россию.

Один из любимых учеников Тарасовой Алексей Ягудин, когда его попросили прокомментировать громкие слова Баюл, заметил, что фигуристке, наверное, скучно в Америке стало. Поэтому она и стала бросаться громкими заявлениями, привлекая к себе внимание общественности.

«Все забыл, где к своему золоту готовился, и кто помогал. Да-да». Оксана Баюл

Оксана Баюл выиграла олимпийскую золотую награду на играх 1994 года в норвежском Лиллехамере. После завершения карьеры она уехала жить в США, где у нее были проблемы с законом. В частности, она пьяной устроила ДТП. Также спортсменка несколько лет лечилась от алкогольной зависимости.

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