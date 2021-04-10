«Разум отказал окончательно»: вдова Джигарханяна отреагировала на слова Цымбалюк-Романовской

Вдова народного артиста Армена Джигарханяна Татьяна Власова отреагировала на слова пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая ранее назвала ее убийцей.

«Бедненькая. Неужели у нее все настолько плохо, что разум отказал окончательно? Таким количеством яда можно и саму себя в могилу свести!» Татьяна Власова

Между тем сын Армена Джигарханяна Степан отметил, что пианистка бросается такими громкими заявлениями, потому что находится под влиянием психического расстройства. Сам он рад, что у его матери уже давно выработался иммунитет «на словесные экзерсисы Виталины». Ее выпады урона пожилой женщине не наносят и цели не достигают.

Напомним, что адвокаты уже не раз предлагали Степану Джигарханяна подать в суд на Виталину Цымбалюк-Романовскую за клевету и оскорбление личности. Как думают юристы, дело выигрышное. Пианистка наверняка получит исправительные работы и будет вынуждена выплатить материальную компенсацию, сообщает «Собеседник».

Смотрите также: