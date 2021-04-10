«Погулять на выходные в Стамбул»: Оксана Самойлова и Джиган улетели в Турцию

Российские власти хотят ограничить авиасообщения с Турцией на месяц из-за ситуации с коронавирусом, а звездное семейство наслаждается мини-отпуском.

В одной из последних публикаций личного микроблога многодетной мамочки Оксаны Самойловой появилась фотография с частного джета семьи модели и ее мужа — шоумена Джигана.

Этим снимком знаменитость объяснила, куда отправилась вместе с родителями, детьми и возлюбленным.

«Взяли все свое семейство и поехали погулять на выходные в Стамбул. У нас есть буквально пару дней. Расскажите, что посмотреть из того, что прямо очень-очень», — написала в комментариях к фото Оксана.

Также Самойлова показала первые кадры из Турции. Дочери бизнесвумен уже успели насладиться походами по древним турецким мечетям и красивым дворцам. А также малышки отведали местные сладости.

«Смотрели «Великолепный век»? Приемная Валиде! Они тут сидели, Боже мой!», — восхитилась увиденными покоями жен султанов избранница Джигана.

Отметим, что далеко не все подписчики Оксаны порадовались за звездную семью и их очередное путешествие.

«А что так можно? Так бывает ? Просто на выходные, просто в Стамбул», «Очень вы устаете, что постоянно отдыхаете», «Взяла все свое семейство и пошла в соседний «Магнит» за макаронами», — возмутились поклонники Самойловой в комментариях под снимком.

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