Трогательное поздравление: Пресняков рассказал о самом ценном подарке на свой день рождения

Певец Владимир Пресняков, который 29 марта отметил свой 53-й день рождения, признался, что его буквально задарили подарками близкие люди и друзья. Самое же трогательное поздравление было от пятилетнего сына Артемия.

«Тема, во-первых, спел на празднике. А во-вторых, нарисовал рисунок с пожеланиями, которые придумал сам. Я, наверное, до конца своей жизни буду разбираться, что он там написал». Владимир Пресняков

Как отметил Владимир Пресняков-младший, ему очень повезло с женой певицей Натальей Подольской. Порой после своего дня рождения он просит поднести ему водички, а жена уже тут как тут. Стоит рядом с ним со стаканчиком. Также он отметил, что любимая женщина спасла его от смерти. Он очень тяжело переносил коронавирус. Причем достаточно поздно обратился в больницу. К счастью, все обошлось. Музыкант заявил, что когда у него в организме не будет антител, то он обязательно сделает прививку, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская вместе с 2005 года. Свадьбу они сыграли спустя пять лет. У пары уже двое общих детей.

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