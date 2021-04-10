Особенная гостья: Пугачева в красивом черном платье запечатлелась с актерами в МХТ имени Чехова

Певица Алла Пугачева побывала в МХТ имени Чехова на постановке «XX век. Бал». Снимок с Примадонной отечественной эстрады появился на официальной страничке театра в Instagram. На фотографии звезда запечатлелась вместе с актерами. Все они буквально светятся от счастья. Не каждый день удается сделать такой раритетный снимок с яркой исполнительницей.

«Сегодня спектакль «XX век. Бал» посетила особенная гостья – Алла Борисовна Пугачева!» — говорится в сообщении.

«Алла Борисовна! Божечки! Просто люблю», «Ребята, побывали на спектакле. Это просто восхитительно», «Минут пять искала Примадонну на фотографии. Так непривычно видеть ее с гладкой прической», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что МХТ имени Чехова был основан в 1987 году после разделения МХАТ СССР на два театра. Художественным руководителем и директором является заслуженный деятель искусств России Сергей Женовач.

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