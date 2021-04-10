Анатолий Вассерман назвал минимальную сумму стипендии, которую должны сделать в России

Как отметил эрудит и публицист, молодые люди не должны отвлекаться на разгрузку вагонов после лекций.

Известный эрудит и публицист Анатолий Вассерман заявил, что минимальная стипендия в России должна равняться, как минимум 15 тысячам рублей и быть не ниже прожиточного минимума.

По словам Вассермана, стипендия должна давать возможность молодым людям прежде всего учиться. Учащиеся вузов после учебы не должны отвлекаться «на какую-нибудь разгрузку вагонов, после которой на лекциях уже ничего не слышишь, а хочется спать».

«Но уж точно стипендия должна быть не ниже прожиточного минимума, а сейчас это где-то в районе 15 тысяч рублей. Но, думаю, стипендия сейчас меньше 15 тысяч. Несомненно, стипендии сейчас нужно повысить». Анатолий Вассерман

Напомним, что прожиточный минимум в 2021 году в России составляет 11 тысяч 653 рубля. Соответствующее постановление в начале нынешнего года подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает портал mskagency.ru.

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