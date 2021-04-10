«У каждого есть свое мнение»: Тарасова ответила Баюл, которая заявила о любви тренера к деньгам

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова олимпийской чемпионки 1994 года в норвежском Лиллехамере Оксаны Баюл, которая ранее заявила, что наставница любит деньги, а не Россию.

«Я на эту тему разговаривать не хочу. У каждого есть свое мнение». Татьяна Тарасова

Напомним, что украинка Оксана Баул на своей страничке в Instagram заявила, что в девяностые годы российским специалистам, и прежде всего Тарасовой, в Америке помогал наставник Том Коллинз. По словам Баюл, отечественный специалист работала со всеми, кто мог платить ей деньги. В качестве примера она привела страны, которые выделяли Тарасовой средства на жизнь – это Америка, Япония и Россия, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что фигуристка Оксана Баюл после завершения своей блистательной карьеры уехала жить в США. Вскоре в этой стране у нее начались проблемы с законом. В частности, однажды она пьяной угодила в Америке в автомобильную аварию, за что получила условный срок. Проблемы с алкоголизмом преследовали ее долгие годы.

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