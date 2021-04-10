Лег спать в больнице, а в семь утра остановилось сердце: как уходил из жизни Рудольф Фурманов

Худрук театра «Русская антреприза» прекрасно себя чувствовал, и беды ничего не предвещало.

Художественный руководитель театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов перед смертью прекрасно себя чувствовал. Известно, что в декабре он подхватил коронавирус и попал в больницу с осложнениями на легкие. Казалось, что все идет к тому, что его в самое ближайшее время выпишут из клиники. Был даже собран консилиум из врачей. Его жене они сказали, что отпустят Фурманова на неделе домой.

Отметим, что 8 апреля в клинику пришла его жена Диана. Они вместе пообедали в кафе. Супруге он рассказал, что очень сильно соскучился по работе. Хочет вернуться, как можно скорее в родной театр, которому отдал столько лет жизни.

Дальше события развивались по странному и непредвиденному сценарию. В больнице он лег спать, а в семь утра у него остановилось сердце. Оторвался тромб. Для всего театрального Санкт-Петербурга это огромная и просто колоссальная потеря.

Напомним, что Рудольфу Фурманову на момент смерти было 82 года. Он близкий друг актера Андрея Миронова, который ушел из жизни в 1987 году, сообщает МК.ru.

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