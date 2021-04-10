С разрезами на манжетах и золотыми пуговицами: Лиана Шульгина поддержала тренд на брючные костюмы

В одной из последних публикаций личного микроблога невестки певицы Валерии появилась фотоподборка из отпуска в Арабских Эмиратах. Лиана Шульгина запечатлелась в жилетке и силуэтных брюках цвета бушующего моря.

Жена молодого предпринимателя Арсения Шульгина недавно отдыхала с семьей в Дубае. Примечательно, что невестка Иосифа Пригожина взяла с собой и малышку Селин. Напомним, дочь Арсения и Лианы родилась первого января этого года. Возлюбленная сына композитора Александра Шульгина почувствовала схватки под бой курантов в Новогоднюю ночь.

В последнее время Лиана находится в Москве. Однако продолжает радовать поклонников памятными снимками из жаркого Дубая. Так, на своей страничке она опубликовала сразу несколько кадров в темно-синем брючном костюме.

Лиана отдала предпочтение облегающим брюкам с разрезами, босоножкам на высоком квадратном каблуке, а наверх надела приталенный жилет с золотыми круглыми пуговицами.

Фанаты Шульгиной остались в восторге от фэшн-решения молодой мамочки:

«Куколка», «Невероятно красиво, и Лиана такая красивая тут», «С Решетовой похожи на этих фото», «Вот она, настоящая красота! Безупречна!».

Отметим, на днях профиль Лианы был верифицирован в социальной сети Instagram. С этим событием Шульгину поздравила ее мама — Вера Волкова.

«Лиане добавили синюю галочку в Instagram. Я хочу ее с этим поздравить! Она большая молодец!», — отметила родительница Шульгиной.

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