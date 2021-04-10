«Этот человек свою жену положил в гроб на свадьбе»: Плетнева нелестно отозвалась о Богомолове

Певица Анна Плетнева заявила, что вина в распаде группы «Винтаж» в 2016 году есть в том числе и на режиссере Константине Богомолове. Именно этот человек в те годы снял неудачный клип для музыкальной команды на песню «Немного рекламы».

«В 2016 году мы выпустили песню «Немного рекламы», клип на которую снял Константин Богомолов. Я там пою в гробу. Он любитель таких фишек, вы же знаете, что этот человек даже свою жену положил в гроб на свадьбе. Нам казалось, что мы так классно плюнули в вечность этой своей выходкой. Но этого никто не понял — нас за этот клип просто уничтожили!» Анна Плетнева

Как отметила Плетнева, в тот период они с коллегой по «Винтажу» Алексеем Романовым поняли, что нужны перемены. В итоге исполнительница стала сольной певицей, а в команду взяли четырех новых молодых девушек. Начиналось, как вспомнила Плетнева, все неплохо. Вышел совместный трек, который хорошо зашел. Однако затем новую команду фанаты группы не приняли. Они буквально срывали их концерты. Расстроенные девушки из группы просто стали отказываться выходить на сцену, боясь гнева толпы, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что позже Анна Плетнева вернулась в группу «Винтаж». Они с Алексеем Романовым поняли, что эксперимент по разделению оказался крайне неудачным.

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